Украинската "Нафтогаз": Русия атакува нефтени и газови съоръжения в Украйна

„Има сериозни щети по оборудването и мащабни пожари“, написа в платформата телеграм за съобщения украинската „Нафтогаз“, обвинявайки Русия в нападения над нефтени и газови съоръжения в Украйна.

Русия атакува днес нефтени и газови съоръжения на държавната енергийна компания „Нафтогаз“ в източната Харковска и централната Полтавска области в Украйна, съобщи в Телеграм украинската компания, цитирана от Ройтерс. 

МААЕ по-рано съобщи, че украинските власти са я уведомили за пожар в 750-киловолтовата електрическа подстанция "Днепровска" вследствие на военни действия, в резултат на което функционираща атомна електроцентрала - Южноукраинската АЕЦ - е била частично изключена от външното си електроснабдяване по молба на енергийния оператор.

Подстанция "Днепровска" осигурява външно електроснабдяване за Южноукраинската и за Запорожката АЕЦ.

