Партията на хлебарките поглежда към властта в Индия

В Индия се появи ново политическо движение – Партия на хлебарките. Това се случи малко след като председателят на Върховния съд Сурия Кант сравни безработните млади хора, интересуващи се от журналистика, с хлебарки и паразити по време на съдебно заседание.

По-късно Кант уточни, че е имал предвид само хора с фалшиви дипломи, а не индийската младеж като цяло. Но по това време коментарите му се бяха разпространили широко онлайн и доведоха до създаването на Партията на хлебарките.

Би Би Си съобщи за движението. Името му пародира това на Бхаратия Джаната Парти (BJP) на премиера Нарендра Моди, която е на власт в Индия от 2014 г.

Партията на хлебарките не е официална политическа партия, а онлайн движение, изградено върху политическа сатира. За да станете член, трябва да сте безработен, мързелив, постоянно онлайн и професионален източник на недоволство.

Партията е основана от специалиста по политически комуникации и студент от Бостънския университет Абхиджит Дийпке. Той твърди, че това е било шега. Казва, че преди да се премести в Съединените щати, е работил с партията „Аам Аадми" (AAP), която се е появила през 2012 г. от антикорупционните движения. AAP е известна и в социалните медии. „Мислех, че всички трябва да се обединим, може би просто да създадем платформа", каза Дийпке.

Но това, което се случва след това, е по-голямо, отколкото си е представял. В рамките на няколко дни Партията на хлебарките събира хиляди последователи в Google Form, вдъхновява хаштага #MainBhiCockroach („И аз съм хлебарка") и печели подкрепата на опозиционните лидери. Партията бързо се разширява отвъд интернет, като поддръжниците ѝ участваха в митинги, облечени като хлебарки.

В Instagram Партията на хлебарките се оказа по-популярна от партията на Моди, която се смята за най-голямата в света. На 21 май последвалите акаунта на Партията на хлебарките надхвърли 10 милиона последователи, докато BJP има 8,7 милиона. До 22 май Партията на хлебарките има близо 21 милиона последователи, докато Индийската народна партия (Bharatiya Janata Party) е с малко над девет милиона. Междувременно акаунтът в една от социалните медии на Партията на хлебарките, който има над 200 000 последователи, е блокиран „в отговор на правно искане".

Един от нейните поддръжници нарече растежа на CJP „глътка свеж въздух" в политическа култура, считана за враждебна към несъгласието и прекалено контролирана. Междувременно критиците на партията смятат, че това е онлайн политически спектакъл, организиран от опозицията, тъй като основателят на Партията на хлебарките преди това е бил свързан с партията Aam Aadmi.

CJP се превърна в символ на умората на младите индийци, които постоянно са изложени на политика онлайн, но рядко се чувстват ангажирани. Индия има голямо младежко население – приблизително половината от 1,4-милиара са под 30 години. Но тяхното политическо участие е ограничено: скорошно проучване установи, че 29% от младите индийци избягват да участват в политиката напълно и само 11% са членове на партии. „Хората са разочаровани, защото не се чувстват чути или представени. Поколение Z е разочаровано от традиционните политически партии и иска да създаде свой собствен политически фронт на език, който разбира", каза Дипке.

Партията се описва като „гласът на мързеливите и безработните", като едновременно с това твърди, че няма спонсори, а само „един упорит рояк". Партията призовава хората, „уморени да се преструват, че всичко е наред", да се присъединят.

В същото време хуморът прикрива разпознаваеми политически искания: отчетност на правителството, медийна реформа, прозрачност на изборите и овластяване на жените. Тези искания са съпоставени със самоиронични шеги за doomscrolling, безработица и общо политическо прегаряне.

„Мисля, че CJP е само началото. Младите хора са се наситили на настоящата политическа система и ще се появят още младежки организации", каза Дипке.

Критиците са по-скептични: те вярват, че партията вероятно ще изчезне толкова бързо, колкото се е появила. И въпреки че е изпреварила Индийската партия (Бхаратия Джаната Парти) в социалните медии, партията на премиера Моди и опозиционната партия Индийски национален конгрес остават доминиращите политически сили в страната с милиони активни членове.