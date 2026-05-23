Кан ще короняса носителя на „Златната палма“ тази вечер, три филма фаворити

Тази вечер 79-ото издание на филмовия фестивал в Кан приключва с връчването на престижните награди, сред които и „Златната палма“, след почти две седмици на премиери, изяви на червения килим и оспорвана конкуренция на Френската Ривиера, предадоха световните агенции.

Церемонията по закриването започва в 20:15 ч. местно време в Кан (18:15 ч. GMT, 21:15 ч. в София), като 22 филма се състезават за най-престижното отличие на фестивала. Това съобщава БТА.

Сред тях е и „Мечтаното приключение“ – новият филм на Валеска Гризебах, селектиран в основната конкурсна програма на Международния филмов фестивал в Кан. Световната премиера на копродукцията между Германия, Франция, България и Австрия се състоя вчера, в последния ден от конкурсната програма. Филмът е заснет изцяло в България, в района на Свиленград, с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип, припомнят копродуцентите от „Мирамар филм“.

Церемонията ще бъде излъчвана на живо по France 2 във Франция, а международната публика ще може да я следи чрез платформата Brut. Cannes.

Освен „Златната палма“ за най-добър филм ще бъдат връчени и награди за най-добър режисьор, най-добра актриса, най-добър актьор и Гран при, считана за второто по значимост отличие на фестивала.

Водеща на церемонията ще бъде френско-малийската актриса Ай Айдара, а председател на международното жури е южнокорейският режисьор Пак Чан-ук. Сред членовете на журито са още актрисата Деми Мур и актьорът Стелан Скарсгорд.

Сред основните претенденти за „Златната палма“ е Fatherland („Отечество“) на полския режисьор Павел Павликовски. Черно-бялата историческа драма оглави редица критически класации и прогнози по време на фестивала. Актрисата Сандра Хюлер също е сочена като фаворит за наградата за най-добра актриса за ролята си във филма.

Друг сериозен претендент е „Минотавър“ на руския режисьор Андрей Звягинцев, който живее и работи на Запад. Политически заредената драма, фокусирана върху морални дилеми, свързани с войната в Украйна, набра силна подкрепа през втората половина на фестивала и се очерта като един от водещите фаворити.

Японският режисьор Рюсуке Хамагучи също е сред основните имена в надпреварата с All of a Sudden („Внезапно“) – драма с участието на Тао Окамото и Виржини Ефира, получила едни от най-високите оценки от критиката и разглеждана като възможен изненадващ победител.

Сред другите заглавия, споменавани в прогнозите за отличия, са The Black Ball на испанското режисьорско дуо Хавиер Калво и Хавиер Амброси, както и Fjord на румънския режисьор Кристиан Мунгиу.

Очаква се британската актриса Тилда Суинтън да връчи трофея „Златната палма“ по време на гала вечерта. Легендарната изпълнителка и актриса Барбра Страйзанд ще получи почетна „Златна палма“, въпреки че организаторите обявиха, че няма да присъства лично на церемонията тази вечер заради травма в коляното.

Миналогодишната „Златна палма“ бе присъдена на „Обикновен инцидент“ (It Was Just an Accident) на иранския режисьор Джафар Панахи.