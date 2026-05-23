Артистът JR публикува клипове от посветения на Кристо и Жан-Клод проект в Париж

Артистът JR публикува видеоматериали от реализацията на новия си проект в Париж, посветен на Кристо и Жан-Клод, съобщи творецът, известен като „френския Банкси“, на сайта на инициативата. Това информира БТА.

Най-старият мост в Париж – Пон Ньоф – започна да „изчезва“, след като JR започна инсталирането на гигантска „пещера“ върху съоръжението. Проектът е вдъхновен от емблематичната творба „Опакованият Пон Ньоф“, реализирана от Кристо и Жан-Клод през 1985 г. JR при "Пон Ньоф"

Единият от видеоклиповете е с любопитни ускорени кадри, (time-lapse), които демонстрират в сбит вид постепенния напредък в опаковането на моста.

Монументалната скална илюзия сякаш поглъща историческия мост, по който парижани преминават над река Сена вече повече от четири века.

Определян като едно от най-амбициозните произведения на публичното изкуство в Париж от десетилетия насам, проектът се финансира чрез продажби на творби на JR и с подкрепата на корпоративни партньори.

Официалното откриване на арт инсталацията за широката публика е предвидено за 6 юни.