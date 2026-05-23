"Файненшъл таймс": САЩ и Иран са близо до продължаване на примирието с 60 дни

САЩ и Иран са близо до продължаване на примирието с още 60 дни. Това съобщиха посредници, цитирани от "Файненшъл Таймс".

Преговорите продължиха през последните дни с участието на Катар и Пакистан. Държавният секретар Марко Рубио заяви по време на визитата си в Индия, че е постигнат „известен напредък" в спора между Вашингтон и Техеран.

От иранското външно министерство също отчетоха намаляване на напрежението. Говорител на ведомството заяви, че през последната седмица тенденцията е била към „намаляване на разногласията", но допълни, че е важно да се види какво ще се случи през следващите дни.

"По темата с Иран беше постигнат известен напредък и разговорите продължават. Възможно е още в следващите дни да има развитие и повече яснота по въпроса. Президентът е категоричен, че проблемът трябва да бъде решен по един или друг начин. Иран не трябва да притежава ядрено оръжие, Ормузкият проток трябва да остане отворен, а Техеран трябва да предаде запасите си от силно обогатен уран", каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио.