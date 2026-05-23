18 станаха жертвите при удара на Украйна срещу общежитие в Луганска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на жертвите от удара на украински дрон срещу общежитие на професионално училище в окупираната от Русия Луганска област нарасна до 18, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Още тела са били извадени от развалините на сградата в град Старобилск, информира руското Министерство на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия. Съобщава се за общо 48 ранени.

Според местните власти трима души все още са в неизвестност и спасителните екипи продължават да претърсват развалините.

Русия започна пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. и впоследствие анексира източната Луганска област, която Киев се стреми да си възвърне.

Генералният щаб на Украйна обвини Москва в разпространение на дезинформация, като заяви, че руско военно поделение, специализирано в атаки с дронове срещу Украйна, е действало в град Старобилск и тъкмо то е било целта на удара.

И двете страни твърдят, че атакуват само военни цели. Въпреки това цивилни продължават да стават жертви и да бъдат ранявани, а гражданската инфраструктура се унищожава както от страна на Русия, така и от Украйна.

Загубите и жертвите сред цивилните, обаче, причинени от руските атаки в Украйна, са значително по-големи и многобройни.