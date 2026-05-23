Макрон разговаря с Тръмп и с лидери от Залива

Френският президент Еманюел Макрон разговаря днес с американския президент Доналд Тръмп и с лидерите на Обединените арабски емирства, Катар, Саудитска Арабия и Йордания по въпроса за войната в Близкия изток и Ормузкия проток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Франция насърчава да се върви по пътя на дипломацията и договореното решение с приоритет номер едно отварянето на Ормузкия проток, както и постигането на примирие и възобновяване на преговорите за ядрената и балистичната програма на Иран.