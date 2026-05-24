Иран екзекутира мъж, предавал информация на САЩ и Израел

Иран екзекутира мъж по обвинения, свързани с предаване на информация на САЩ и Израел по време на войната, предаде тази сутрин информационната агенция на иранската съдебна власт Мизан.

Лицето, идентифицирано като Моджтаба Киан, е изпращало данни за иранската отбранителна промишленост на „врага", съобщи Ройтерс, позовавайки се на властите в Техеран.

В Иран се изпълняват много присъди по обвинения в шпионаж след избухналите през януари масови протести, които бяха брутално потушени от ръководството на страната, пише БТА.

По данни на международната правозащитна организация "Амнести интернешънъл" през 2025 г. в Иран са били изпълнени най-малко 2159 екзекуции, което е рекорден брой за Ислямската република за последните 45 години, отбелязва ДПА.