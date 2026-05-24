Десетки са затрупани под рухнала девететажна сграда във Филипините

Между 30 и 40 души може да са затрупани под девететажна сграда в строеж, която се срути в град Анхелес, северно от столицата на Филипините, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс.
Осем души са били спасени, а други 11, включително бригадирът на обекта, са успели да се измъкнат, съобщи говорителят на местната власт Джай Пелайо, предава БТА..
По думите му между 30 и 40 души се водят в неизвестност въз основа на информация, предоставена от бригадира.
Операцията по издирване и спасяване продължава, добави Пелайо.
Причината за срутването засега не е известна, но градският инженер проверява историята на строежа, уточни той.
Пелайо посочи още, че бетонната конструкция затруднява спасителните дейности, тъй като отместването на отломките е изключително трудно.
Снимки, разпространени от радио ДЗББ, показват рухналата сграда, превърната в купчина бетон и усукан метал, покрита със зелена мрежа.
„Оценката на ситуацията все още не е приключила. Единната система за управление при извънредни ситуации продължава да работи и е твърде рано да се определи причината за срутването, което все още се разследва", каза Пелайо.
„Засегнати са електропроводи, които в момента се обезопасяват. Призоваваме жителите в района да съдействат на властите, за да не бъдат забавяни спасителните операции и никой да не бъде изложен на риск", добави той.