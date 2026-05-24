Полша активира военната си авиация след руските атаки срещу Украйна

Полша активира военната си авиация във въздушното пространство над страната след руските атаки срещу Украйна, съобщи полската армия тази сутрин, цитирана от Ройтерс.
Действията са превантивни и имат за цел да осигурят и защитят полското въздушно пространство, особено в районите, съседни на застрашени региони в Украйна, пише БТА.
Междувременно в Киев проехтяха нови силни експлозии, съобщи журналист на Франс прес в украинската столица. Атаката срещу града продължава няколко часа, съобщиха властите.
"Столицата е под масирана вражеска ракетна атака. Останете в скривалищата до отмяна на тревогата", написа украинската армия в приложението "Телеграм".
При ударите е била ударена поне една жилищна сграда и е убит най-малко един човек, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.
В училище в столицата е пламнал пожар, добави Кличко.
"Още едно училище беше ударено, също в Швеченкивския район. Избухна пожарна вотиря етаж", написа кметът в Телеграм, малко след като съобщи, че удар "наблизо" е ударил друго училище, руините от което са блокирали входа към скривалището, в което жители на района са търсили убежище.