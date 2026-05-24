Мощни експлозии в Киев, обявиха въздушна тревога заради руска атака с балистични ракети

Мощни експлозии разтърсиха Киев в първите часове на днешния ден, съобщи журналист на Франс прес, намиращ се в украинската столица.

Преди атаката властите в града обявиха сигнал за въздушна тревога заради "масирана" руска атака с балистични ракети, пише БТА.

"Столицата е под масирана атака с балистични ракети. Възможни са още удари. Останете в скривалищата!", написа ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко в приложението Телеграм.

Поразени са най-малко четири обекта в града, включително жилищна сграда, добави той.

По-късно кметът на града Виталий Кличко написа в Телеграм, че най-малко трима души са ранени, а няколко жилищни сгради имат щети. Отломки горят в сградата на училище в центъра на града, добави той.

Журналистите на АФП в Киев съобщиха за десетки хора, укриващи се в станциите на метрото, докато експлозии разтърсват сградите.

Сигнали за въздушна тревога прозвучаха на много места в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано вчера предупреди за възможна мащабна руска атака с новата свръхзвукова ракета със среден обсег "Орешник", която миналата година бе разположена в Беларус.

Москва два пъти атакува Украйна с "Орешник" от началото на войната - през ноември 2024 г. срещу военен завод и през януари 2026 г. срещу завод за самолети в Западна Украйна, близо до границата на НАТО.

Руският президент Владимир Путин обеща военен отговор след украинския удар с дрон срещу общежитие в Старобилск - украинска територия, окупирана от Москва - през нощта на четвъртък срещу петък. При нападението бяха убити 18 души, а над 40 бяха ранени.

Киев отрече да атакува цивилни и заяви, че е ударил руска военна част за дронове, позиционирана в региона.