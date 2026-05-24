В Кипър днес гласуват за парламент

Днес близо 570 хиляди кипърски избиратели гласуват на редовните избори за парламент. За вота са открити около 1200 секции в страната, както и пет в чужбина – по две в Гърция и във Великобритания и една в Белгия, предава БТА.

Еднокамарният парламент, наречен Камара на представителите, се състои официално от 80 депутати, но заради разделението на острова фактически броят им е 56, защото кипърските турци в непризнатата Севернокипърска турска република не участват в изборите и запазените за тях места остават незаети.

Секциите отварят днес в 7 ч. сутринта местно (и българско) време и ще затворят в 18 часа с почивка между 12 и 13 ч. на обяд.

Право на глас имат кипърските граждани, навършили 18 години, които имат обичайно местоживеене на територията на страната през последните шест месеца. От 2017 г. упражняването на правото на глас не е задължително. Гласуването се извършва единствено с хартиена интегрална бюлетина.

Както е обяснено на сайта на кипърския парламент, изборите за парламент се провеждат веднъж на пет години по пропорционална избирателна система с преференциален вот с партийни листи в шест избирателни района, които съвпадат с административните окръзи на страната. Незаетите при гласуването в отделните избирателни райони места се разпределят сред партиите, като изборен праг от 3,6 процента е в сила само за преразпределението на аритметичните остатъци след определянето на резултата по окръзи.

За участие в изборите на 24 май са се регистрирали 19 политически субекта – най-високият брой в историята на кипърските парламентарни избори.

Според проучванията традиционните големи партии на десницата и на левицата – Демократическият сбор (ДИСИ) и Прогресивната партия на трудовия народ (АКЕЛ) – ще запазят водещата си позиция. Въпреки това социолозите отчитат намаляване на тяхното влияние, сериозен спад в подкрепата за силите от политическия център и голямо засилване на няколко антисистемни играчи в кипърската политика.

Парламентарните избори в островната страна не носят толкова голям заряд, колкото в други страни, защото страната е президентска република и парламентът не одобрява правителството. Доколкото обаче той упражнява законодателната власт и гласува бюджета, съставът му има голямо значение за реализирането на правителствената политика.