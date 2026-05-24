Над 200 вече са смъртните случаи на заразени с ебола в Конго

Над 200 души са починали в епидемията от ебола в ДР Конго от 867 докладвани случая на предполагаемо заразяване, съобщи снощи Министерството на здравеопазването в страната, цитирано от Франс прес.

Според официалните данни 204 смъртни случая в три провинции на голямата централноафриканска държава най-вероятно са причинени от вируса.

При предишните доклади на СЗО в петък бяха посочени предполагаеми 177 случая от 750 заразени.

На 15 май ДР Конго обяви епидемия от ебола, причинена от щама Бундибугио (Bundibugyo), срещу който няма ваксина или специфично лечение и смъртността от който достига 50%.

В ДР Конго едва няколко лаборатории извършват тестове за вируса на този етап, а огнището на заразата е разположено в отдалечен, труднодостъпен район, измъчван от въоръжени групировки.

Броят на официално потвърдените смъртни случаи от заболяването нарасна до десет, а на потвърдените заразени е 91, съобщи Министерството на здравеопазването.

Десет държави са в риск от заразата, предупреди вчера ръководителят на здравната агенция на Африканския съюз Жан Касея. Това са Южен Судан, Руанда, Кения, Танзания, Етиопия, Република Конго, Бурунди, Ангола, Централноафриканската република и Замбия.

Епидиемията представлява малък риск в глобален мащаб, посочи СЗО.