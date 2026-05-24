Подпалиха втори център за лечение на ебола в Конго, 18 заразени са избягали

Разгневени жители на град в центъра на огнището от ебола в източната част на ДР Конго нападнаха и подпалиха палатка в здравен център, където са лекувани хора, заразени с вируса. Това е втората подобна атака в региона за седмица.

Никой не е пострадал при нападението, става ясно от първоначалните сведения. Пациентите са успели да избягат от огъня, като най-малко 18 души, за които се предполага, че са заразени с вируса на ебола, са напуснали съоръжението и местоположението им в момента не е известно, съобщи директорът на местната болница.

Разгневените жители пристигнаха пред клиниката в град Монгбвалу снощи и подпалиха палатка, поставена от неправителствената организация "Лекари без граници" за предполагаеми и потвърдени случаи на заразени с ебола, каза д-р Ричард Локуди, директор на болницата в Монгбвалу, пред АП.

"Категорично осъждаме тези действия, тъй като причиниха паника сред персонала и в резултат 18 предполагаеми заразени избягаха сред общността", добави той.

В четвъртък друг център за лечение в град Рвампара беше изгорен, след като семейството на местен мъж, починал след предполагаемо заразяване с ебола, не получи разрешение да вземе тялото му.

Телата на починалите от ебола могат да бъдат силно заразни и да доведат до допълнително разпространение на заразата, докато близките им ги подготвят за погребение или се събират, за да ги погребат. Опасната работа по погребване на предполагаемите жертви на заболяването, където е възможно се управлява от властите, което се посреща с протести от семействата и приятелите им, отбеляза АП.

Днес бе извършено общо погребение на пациенти с ебола в Рвампара под засилени мерки за сигурност заради нарастването на напрежението между здравните работници и местната общност, каза Дейвид Базима, лидер на екипа, наблюдаващ погребенията, от Червения кръст.

Въоръжени войници и полиция бяха разположени по време на погребенията, докато служители на Червения кръст, облечени в бели защитни костюми, полагаха запечатаните ковчези в земята.

Властите в североизточната част на страната вчера забраниха погребалните бдения и събирането на повече от 50 души на едно място, в опит да ограничат разпространението на заразата.

Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че вирусът вече представлява "много висок риск" за ДР Конго - повишение от доскорошната категоризация като "висок риск". Опасността от глобално разпространение обаче остава ниска.

Директорът на СЗО Тедрос Гебрейесус вчера каза, че са потвърдени 82 случая на заразени и седем починали, но се предполага, че огнището е "много по-голямо".

Междувременно стана ясно, че огнището на ебола може да се появило по-рано, отколкото се предполагаше досега, съобщи Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец в Женева, цитирана от ДПА.

Предполага се, че трима доброволци на Червения кръст са се заразили на 27 март, когато са били в контакт с тела в провинция Итури в ДР Конго.

Те са работили в рамките на друга хуманитарна мисия, преди да стане известно, че се разпространява вируса на ебола. Тримата са починали между 5 и 16 май.

До момента най-ранният известен случай на заразен от сегашното огнище беше на местен мъж, чието лечение започна на 24 април и той почина три дни по-късно.