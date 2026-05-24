Очакват Кимбърли Гилфойл в Александруполис

Очаква се нова дипломатическа активност около Александруполис, който през последните години се превърна в стратегически важна точка за региона на Източна Европа.

Според информация от гръцки медии новият посланик на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл се очаква да посети Александруполис във вторник, 26 май. Към момента обаче визитата все още не е окончателно потвърдена и програмата се уточнява.

По предварителна информация основният акцент на посещението ще бъде пристанището на Александруполис, което напоследък е в центъра на засилена военна и логистична активност.

През региона преминават американска и натовска военна техника, а пристанището играе важна роля в рамките на мащабни учения, провеждани на Балканите и в балтийските държави.

През последните години Александруполис придоби сериозно стратегическо значение заради разположението си близо до Черно море, Балканите и ключови енергийни и транспортни коридори.

Очакваното посещение се разглежда като знак за нарастващото значение на града в отбранителните и геополитическите планове на САЩ и НАТО в региона.