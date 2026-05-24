ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пакистанският вицепремиер: Постигнат е „значителен...

Времето София 18° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22907113 www.24chasa.bg

Очакват Кимбърли Гилфойл в Александруполис

Бойка Атанасова, Атина

1360
Кимбърли Гилфойл СНИМКА: Екс/ @OrderStAndrew

Очаква се нова дипломатическа активност около Александруполис, който през последните години се превърна в стратегически важна точка за региона на Източна Европа.

Според информация от гръцки медии новият посланик на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл се очаква да посети Александруполис във вторник, 26 май. Към момента обаче визитата все още не е окончателно потвърдена и програмата се уточнява.

По предварителна информация основният акцент на посещението ще бъде пристанището на Александруполис, което напоследък е в центъра на засилена военна и логистична активност.

През региона преминават американска и натовска военна техника, а пристанището играе важна роля в рамките на мащабни учения, провеждани на Балканите и в балтийските държави.

През последните години Александруполис придоби сериозно стратегическо значение заради разположението си близо до Черно море, Балканите и ключови енергийни и транспортни коридори.

Очакваното посещение се разглежда като знак за нарастващото значение на града в отбранителните и геополитическите планове на САЩ и НАТО в региона.

Кимбърли Гилфойл СНИМКА: Екс/ @OrderStAndrew

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)