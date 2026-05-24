Пакистанският вицепремиер: Постигнат е „значителен напредък" в преговорите между САЩ и Иран

Пакистанският вицепремиер и министър на външните работи Исхак Дар днес заяви, че е постигнат „значителен напредък" в преговорите между САЩ и Иран. Това дава основания за оптимизъм, че положителен и траен резултат е напълно възможен, предаде Ройтерс.

По-рано тази сутрин премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф поздрави президента на САЩ Доналд Тръмп „за изключителните му усилия в името на мира".

Той подчерта, че Пакистан остава ангажиран с продължаването на диалога и страната му е готова „много скоро" да бъде домакин на следващия кръг от мирните преговори между Иран и САЩ, след като двете страни са договорили основните рамки на предложеното споразумение.

„Пакистан ще продължи мирните си усилия с максимална искреност и се надяваме да бъдем домакини на следващия кръг от преговорите много скоро", написа Шариф сутринта в Екс.