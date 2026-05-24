Ердоган: Турция е готова да окаже всякаква подкрепа при приемането на споразумение с Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция „е готова да окаже всякаква подкрепа при приемането на евентуално споразумение с Иран", каза турският президент Реджеп Ердоган по време на телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп и регионални лидери, предаде Ройтерс.

Дирекцията по комуникации към турското президентство цитира тази сутрин думите му, че по време на разговора Ердоган е заявил, че евентуално споразумение за осигуряване на свободно преминаване през Ормузкия проток ще подпомогне стабилността в региона, осигурявайки облекчение за световната икономика, пише БТА.

Предишният разговор между двамата президенти се състоя на 20 май. В него Ердоган изрази пред Тръмп задоволството си от удължаването на примирието с Иран.