Арестувани са 23-ма протестиращи срещу Вучич и правителството в Белград

Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич заяви, че на антиправителствения протест, който се проведе на 23 май на пл."Славия" в Белград са задържани 23 души, предава ТАНЮГ.

Дачич каза, че въпреки предупрежденията и призивите на директора на полицията протестът и разотиването след това да бъдат мирни, са възникнали инциденти, предава БТА.

"Полицията ще идентифицира всички, които са нападнали полицията, и те ще бъдат преследвани от закона", каза той.

"Искам да осъдя нападението срещу полицаи. Полицията си вършеше работата, не нападна никого. Нападението беше извършено с всякакви средства, камъни, пиротехника, много от тях бяха маскирани с маски и тениски", каза Дачич.

Той добави, че протестиращите са използвали срещу силите на реда пиротехнически средства, камъни, бутилки с вода и "дори капаци на улични шахти".

Многохилядният антиправителствен протест на 23 май в Белград бе първи за годината, организиран от студенти, който издигна искане за насрочване на дата за нови избори в Сърбия.

Демонстрацията е част от продължителна борба на студентите срещу управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) и сръбският президент Александър Вучич, която започна след трагичен инцидент в северния сръбски град Нови Сад.

На 1 ноември 2024 година в Нови Сад се срути козирката на наскоро ремонтираната жп гара и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Заради трагедията социално недоволство заля страната, а тогавашният премиер Милош Вучевич подаде оставка след като по време на протест в Нови Сад привърженици на СПП преследваха с бухалки 24 годишна студентка и счупиха лицевата й кост.