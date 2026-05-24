Гърция пуска AI платформа за борба със спекулата в супермаркетите

Министерството на развитието на Гърция подготвя пускането на новата дигитална платформа „PosoKanei" („Колко струва"), която ще следи в реално време цените на хиляди основни стоки и ще използва изкуствен интелект за борба със спекулата и фалшивите промоции.

Проектът, ръководен от министъра на развитието Такис Теодорикакос, навлиза във финалната си фаза и ще замени досегашното приложение e-katanalotis. Новата система ще следи движението на около 10 000 продукта от ежедневното потребление, като информацията ще се обновява динамично през целия ден.

За реализацията на платформата министерството работи съвместно с компанията Circana Hellas, която до 26 май 2026 г. трябва да прехвърли цялата база данни с кодовете на продуктите (SKU) към системата. След приключване на процеса платформата ще стане достъпна за потребителите.

Една от основните функции на „PosoKanei" ще бъде тримесечният архив на цените. Чрез него гражданите ще могат да проверяват дали дадено намаление е реално или цената е била изкуствено повишена непосредствено преди промоцията.

Платформата е част от по-широка реформа на стойност 4,6 милиона евро, чрез която се създава нов независим механизъм за пазарен контрол и защита на потребителите. Изкуственият интелект ще анализира търговските маржове, ще открива подозрителни отклонения в цените и автоматично ще подава сигнали за проверки.

Системата ще обработва и потребителски жалби, като AI алгоритмите ще класифицират сигналите в рамките на минути.

Гръцките власти вече прилагат изключително строга политика срещу свръхпечалбите и нелоялните търговски практики. При тежки нарушения от страна на големи търговски вериги и мултинационални компании глобите могат да надхвърлят 1 милион евро за една кампания. Само при последна акция бяха наложени санкции в размер на 1,05 милиона евро на три големи вериги супермаркети за неправомерно реализиране на свръхпечалби.

За административни нарушения, подвеждащи промоции и неспазване на правилата за ценообразуване санкциите достигат до 100 000 евро, а при повторно нарушение размерът на глобите се увеличава прогресивно. Законодателството предвижда и допълнителни мерки, включително временно преустановяване на търговски практики, извънредни проверки и публично оповестяване на имената на нарушителите.

С „PosoKanei" Гърция прави нова стъпка към дигитален контрол на пазара, като поставя потребителите в центъра на борбата срещу инфлацията, спекулата и нелоялните търговски практики.