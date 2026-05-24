Актьорът Алек Алексиев в бомбоубежище в Киев: Над нас летяха балистични ракети, земята се тресеше

Актьорът Алек Алексиев, който преди дни замина за Киев, за да снима нов сериал, е прекарал последните часове в бомбоубежище заедно с над 100 души в подземния паркинг на хотела.

"Над нас летяха „Шахеди", балистични ракети, „Калибри", „Кинжали", Х-101, „Искандер-К", „Циркон". Земята се тресеше. Вибрациите минаваха през стените и през телата ни. Сирените не спираха с часове", пише актьорът в социалните мрежи.

"И най-сюрреалистичното е, че животът продължава едновременно с войната. Докато сме под атака, хората гледат мача на Усик. Някъде се чуват аплодисменти за победата му, а секунди по-късно — нови експлозии", допълва Алексиев.

Мощни експлозии разтърсиха Киев в първите часове на днешния ден. Преди атаката властите в града обявиха сигнал за въздушна тревога заради "масирана" руска атака с балистични ракети.

Актьорът разказва още, че е бил в Националния театър в Киев, където по време на тревогата репетицията не е прекъсната. Актьорите са продължили да играят, докато отвън работи противовъздушната отбрана. "По стените висят снимки на техни колеги, които в момента са на фронта. Някои се връщат от войната и пак излизат на сцена. Един човек тук ми каза: „Или ще живеем, или ще умрем. Няма да се крием." И това не беше героизъм за камера. Беше уморена истина", пише още Алек Алексиев.

Актьорът вече за шести път е в Украйна, като предните пъти пътува до там, за да помага на жени и деца бежанци, както и да носи хуманитарна помощ.