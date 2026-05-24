Хъ Лифън призова за по-тясно сътрудничество и регионална интеграция в рамките на АТИС

Снимка: Китайска медийна група

В изказване през 32-рата среща на министрите на търговията на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която се провежда в град Суджоу, вицепремиерът Хъ Лифън представи основните приоритети на Пекин за икономическото развитие и стабилността в региона, предава КМГ.

Той отбеляза, че на фона на безпрецедентните за изминалото столетие и ускорени глобални промени, единственият начин държавите членки на организацията да насърчат общия просперитет и да постигнат отворено, висококачествено, балансирано и сигурно развитие е чрез твърдо придържане към принципите на взаимно уважение, взаимно доверие и взаимноизгодно сътрудничество.

Хъ Лифън подчерта, че Китай има пълна готовност да работи с всички партньори от АТИС за засилване на комуникацията и диалога в нововъзникващите сектори. Той допълни, че Пекин ще продължи да оказва подкрепа за реформирането на Световната търговска организация и ще съдейства за прагматичното и гъвкаво напредване на регионалната икономическа интеграция.

По думите му постиженията на модернизацията от китайски тип ще продължат да дават допълнителна положителна енергия в развитието на икономиката както в Азиатско-тихоокеанския регион, така и в глобален мащаб.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

