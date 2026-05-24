Броят на чуждестранните компании в Китай надхвърли 530 000 на фона на засилен интерес към високотехнологичния сектор

Данни на Министерството на търговията на Китай показват, че броят на предприятията с чуждестранно участие в страната нараства за трета поредна година, надхвърляйки 530 000, а общият обем на преките чуждестранни инвестиции е преминал границата от 3,6 трилиона щатски долара, пише КМГ.

През първите четири месеца на настоящата година в страната са създадени над 20 000 нови чуждестранни фирми, което е ръст от близо 7% на годишна база. Общият обем на реализираните инвестиции за периода възлиза на около 287 милиарда юана, като се наблюдава лек спад спрямо предходната година.

На този фон високотехнологичните индустрии са привлекли 116,33 милиарда юана чуждестранни инвестиции, което представлява ръст от 20,3% на годишна база и се равнява на 40,4% от общия обем за страната.

Най-сериозен ръст на инвестициите е отчетен от страни като Люксембург – 110,3%, Швейцария – 60,8%, Франция – 58,3% и САЩ – 24,5%.

От министерството съобщиха също, че от началото на годината са провели пет кръгли маси с представители на чуждестранни компании, което е помогнало за разрешаването на повече от 180 жалби и проблеми чрез каналите за постоянен диалог.