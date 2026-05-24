Обявиха националите за Черна гора и Молдова, 1 е о...

Успешен първи полет на нов китайски турбореактивен двигател Ф406

604
Снимка: Китайска медийна група

Нов турбореактивен двигател F406 с тяга от 600 килограма завърши успешно първия си изпитателен полет в автономния регион Вътрешна Монголия.

Според разработчикът – Китайската корпорация за аеродвигатели (Aero Engine Corporation of China) – полетът е извършен с авангарден метеорологичен дрон в двудвигателна конфигурация, предава КМГ.

Постижението бележи първия случай, в който Китай постига независим контрол и собствено приложение на висок клас турбореактивен двигател с малка до средна тяга в сектора на общата авиация.

Двигателят запълва редица технически празнини в страната и ще бъде използван в различни платформи, включително дронове за инспекции на голяма височина, ретранслационни комуникации и апарати с голяма продължителност на полета.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

