Успешен първи полет на нов китайски турбореактивен двигател Ф406

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов турбореактивен двигател F406 с тяга от 600 килограма завърши успешно първия си изпитателен полет в автономния регион Вътрешна Монголия.

Според разработчикът – Китайската корпорация за аеродвигатели (Aero Engine Corporation of China) – полетът е извършен с авангарден метеорологичен дрон в двудвигателна конфигурация, предава КМГ.

Постижението бележи първия случай, в който Китай постига независим контрол и собствено приложение на висок клас турбореактивен двигател с малка до средна тяга в сектора на общата авиация.

Двигателят запълва редица технически празнини в страната и ще бъде използван в различни платформи, включително дронове за инспекции на голяма височина, ретранслационни комуникации и апарати с голяма продължителност на полета.