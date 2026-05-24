В Лхаса се състоя международен симпозиум „Постижения и изводи от 75-годишното развитие след мирното освобождение на Сидзан“

В Лхаса се проведе международният научен симпозиум „Постижения и изводи от 75-годишното развитие след мирното освобождение на Сидзан".

Събитието събра водещи китайски и чуждестранни експерти и учени, които дискутираха пътя към висококачествено икономическо развитие, напредъка на човешките права в региона и опазването на околната среда и екологията на автономния район, предава КМГ.

В изказването си британският експерт Майкъл Крук разказа, че преди повече от век неговите баба и дядо са можели да стигнат до района единствено пеша.

Днес Сидзан има развита транспортна мрежа, а модерните и проходими пътища позволяват на местните продукти да достигат до пазарите, улесняват доставките на стоки от първа необходимост и непрекъснато подобряват благосъстоянието на населението.

Швейцарският учен и преподавател в Шанхайския университет за чужди езици Доминик Пицкер отбеляза, че Сидзан е съумял напълно да съхрани уникалната си природа и културни традиции, като същевременно е постигнал всеобхватна модернизация.

Той припомни, че преди мирното освобождение на региона равнището на неграмотност е достигало близо 95 процента. В наши дни образованието, здравеопазването и инфраструктурата са отбелязали огромен скок напред, което окончателно е променило Сидзан, подчерта той.