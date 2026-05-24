Бомба избухна до жп линия в Пакистан, десетки са ранени

Мощна бомба избухна в близост до железопътна линия, докато пътнически влак преминаваше днес през град Квета в Югозападен Пакистан, административен център на пакистанската провинция Белуджистан. Има десетки ранени, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Силата на експлозията е причинила преобръщане и запалване на два от вагоните на влака. След взрива в небето над града се е издигнал гъст черен дим, показват разпространени в интернет видео кадри от мястото на експлозията.

Атаката става в район, където обикновено са разположени пакистанските сили за сигурност, отбелязва АП. Нанесени са сериозни щети на няколко сгради наоколо, а паркирани на пътя в близост автомобили са унищожени, според изявления на свидетели и кадри в социалните мрежи.

Лекари от местни болници заявиха, че са приели над 30 ранени, като няколко от тях са в критично състояние.

Представител на властите в пакистанската провинция Белуджистан заяви, че все още се разследват причините за взрива, без да съобщи повече подробности.