Земетресение с магнитуд 4,9 разлюля турския окръг Адана

Земетресение с магнитуд 4,9 разлюля турския окръг Адана

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Земетресение с магнитуд 4,9 е регистрирано в района на град Саимбейли в южния турски окръг Адана, съобщи „Хаберлер".

Не се съобщава за пострадали или щети, пише БТА.

По данни на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации  трусът е станал в 4:26 местно (и българско) време днес на дълбочина 8,6 километра и е предизвикал паника в Адана и съседните ѝ окръзи Кахраманмараш, Османие, Кайсери и Нигде.

Към момента не се съобщава за проблемна ситуация, но продължават да следят ситуацията на терен.

