ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявиха националите за Черна гора и Молдова, 1 е о...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22908716 www.24chasa.bg

Кая Калас: Русия стигна до задънена улица на бойното поле, затова тероризира Украйна с удари по градовете

1684
Кая Калас

Най-новите атаки на Русия срещу Украйна, за които президентът Володимир Зеленски заяви, че са били извършени с балистична ракета със среден обсег „Орешник", показват „безразсъдна ядрена политика на ръба на войната". Това заяви днес върховната представителка на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

„Русия стигна до задънена улица на бойното поле, затова тероризира Украйна с целенасочени удари по градските центрове. Това са отвратителни актове на терор, целящи да убият колкото се може повече цивилни", пише Калас в социалната платформа Екс, предава БТА.

„Според съобщенията Москва използва балистични ракети със среден обсег „Орешник" - системи, предназначени да носят ядрени бойни глави, което е политическа тактика за сплашване и безразсъдна ядрена политика на ръба на войната", посочи Калас.

Кая Калас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)