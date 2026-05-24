Кая Калас: Русия стигна до задънена улица на бойното поле, затова тероризира Украйна с удари по градовете

Най-новите атаки на Русия срещу Украйна, за които президентът Володимир Зеленски заяви, че са били извършени с балистична ракета със среден обсег „Орешник", показват „безразсъдна ядрена политика на ръба на войната". Това заяви днес върховната представителка на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

„Русия стигна до задънена улица на бойното поле, затова тероризира Украйна с целенасочени удари по градските центрове. Това са отвратителни актове на терор, целящи да убият колкото се може повече цивилни", пише Калас в социалната платформа Екс, предава БТА.

„Според съобщенията Москва използва балистични ракети със среден обсег „Орешник" - системи, предназначени да носят ядрени бойни глави, което е политическа тактика за сплашване и безразсъдна ядрена политика на ръба на войната", посочи Калас.