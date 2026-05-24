Вдигат парите на военните в международни мисии

Обявиха извънредно положение в Калифорния след теч от резервоар за химикали

Калифорния Снимка: Pixabay

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в окръг Ориндж поради риск от експлозия след теч от резервоар за химикали в района на Лос Анджелис. 

Властите бяха мобилизирани повече от 24 часа и работеха за ограничаване на риска, публикува Нюсъм в „Екс".

Мярката позволява на Калифорния да потърси федерална помощ от Вашингтон, пише БТА.

Десетки хиляди жители на района бяха посъветвани да напуснат домовете си, като около 40 000 се вслушаха в призива да прекарат нощта в хотели, в колите си или в евакуационни центрове.

Резервоарът, съдържащ близо 130 000 литра, се намира в предприятие на аерокосмическа компания в Гардън Гроув, югоизточно от Лос Анджелис. Той съдържа метилметакрилат, токсичен и запалим химикал, използван в производството на пластмаси. Рискът от масивен теч или експлозия все още не е овладян, съобщават медиите.

Говорителят на пожарната служба на окръг Ориндж Крейг Кови заяви, че по-ранните съобщения, че съдържанието се е охладило, намалявайки опасността от експлозия, са се оказали неверни, след като дрон е измерил външната температура. Той добави, че пожарникарите са преценили, че температурата всъщност се е повишила значително.

„Екипът се е стремил да предотврати експлозията на резервоара", каза той.

