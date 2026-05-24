Иранският президент: Иранците не искат ядрени оръжия

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че иранският преговорен тим няма да прави компромиси с честта и достойнството на Иран, предаде Ройтерс.

Пезешкиан каза освен това, че Иран е готов да успокои света, че иранците не искат ядрени оръжия, предава БТА.

Същевременно иранската агенция "Тасним" съобщи, че една или две точки все още остава да бъдат разрешени в хода на преговорите между САЩ и Иран, за да се сложи край на настоящата война, предаде ДПА. "Тасним" се позова на запознати източници и приписа оставащите различия между двете страни на препятствия от страна на САЩ. Агенцията обаче не предостави подробности за какви разногласия точно става дума, а подчерта, че никакво споразумение не може да бъде сключено, докато всички препятствия не бъда преодолени.

"Тасним" е асоциирана с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.