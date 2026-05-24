Корабът на китайската брегова охрана напусна района на контролираните от Тайван острови Пратас

Кораб на китайската брегова охрана напусна водите близо до стратегически разположените острови Пратас на Тайван в Южнокитайско море след създала се напрегната ситуация и словесна престрелка между бреговата охрана, съобщи бреговата охрана на Тайван.

Китай твърди, че демократично управляваният Тайван е негова територия, позиция, която правителството в Тайпе отхвърля, пише БТА.

Разположени приблизително между южната част на Тайван и Хонконг, контролираните от Тайван острови Пратас се считат от някои експерти по сигурността за уязвими при китайска атака поради разстоянието им от около 400 км от Тайван.

Бреговата охрана на Тайван заяви вчера, че е забелязала китайски кораб на бреговата охрана, насочващ се към островите, и незабавно е изпратила свой кораб, който е отправил предупреждения, а двете страни са влезли в интензивна словесна конфронтация.

Китайският кораб е заявил, че е на рутинна мисия и че Китай има суверенитет и юрисдикция над Пратас, каза бреговата охрана на Тайван.

„Моля, не разрушавайте мира. Трябва да се върнете и да се стремите към демокрация. Това е правилният начин да служите на страната си, отвърна тайванският кораб, според видео, предоставено от брегова охрана на Тайпе.

Корабът в крайна сметка е отплавал от Пратас.

Служител на бреговата охрана на Тайван заяви пред Ройтерс, че формулировката на Китай относно юрисдикцията и суверенитета е необичайна, както и продължителността на престоя му във водите толкова близо до Пратас.

Пратас, атол, който е и тайвански национален парк, е слабо защитен от Тайван, като бреговата охрана носи тази отговорност, а не военните.

През януари Тайван заяви, че китайски разузнавателен дрон е прелетял за кратко над островите.