Лидери осъдиха руското нападение с балистична ракета в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди остро руската ескалация в Украйна във връзка с поредното използване на руска ракета „Орешник" по украински цели, предаде Ройтерс.

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул също определи използването на тази ракета като ескалация. Той нарече руските атаки по Украйна „шокиращи", пише БТА.

Същевременно стана ясно, че при руските бомбардировки по Киев тази нощ е било унищожено частично студиото на германската обществена телевизия А Ар Де,предаде Франс прес, като се позова на изявление на тази медия.

Студиото е в центъра на Киев, като се предполага, че частичното му разрушение е в резултат на ударна вълна при един от ударите. Прозорците са изпотрошени, стаите са изтърбушени, стени са рухнали, се казва в изявление на медията.

Нито един член на персонала не е бил в сградата в момента на атаката.

Въпреки щетите, нанесени на студиото на германската медия, продължава отразяването от нейна страна на събитията от Украйна, казва медията.

„Руските въздушни удари са масирани и безпощадни от години и са част от суровата реалност на живота в Украйна", заяви ръководителят на студиото на А Ар Де в Киев Василий Голод. Еманюел Макрон СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Употребата на балистична ракета "Орешник" при руските удари срещу Украйна тази нощ показва безизходицата на руската военна агресия, заяви в социалната мрежа Екс френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес. "Орешник" е ракета със среден обсег, която може да пренася ядрени бойни глави.

Макрон каза, че Русия е използвала ракетата срещу цивилни цели в Украйна. Руското министерство на отбраната казва, че руските сили атакуват само военни цели.