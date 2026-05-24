Шефката на сръбския парламент: Не искаме насилие, терор и омраза, а само мир и стабилност

Председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич заяви днес, че Сърбия не иска насилие, терор и омраза, а само мир, стабилност, нови победи и просперитет, пише БТА.

Думите на Бърнабич идват след провел се вчера антиправителствен протест в Белград, организиран от студенти, на който присъстваха хиляди души. Протестът под надслов „Студентите побеждават!" е част от масово студентско движение, което възникна в края на 2024 г. след трагичния инцидент в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември същата година, при който 16 души загинаха, а един бе тежко ранен, след срутване на козирката на наскоро ремонтираната жп гара в града. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

„Хората от блокадата трябва да разберат, че има хора, които имат различно мнение и позиция и че имат право на това. Ще се борим за такава Сърбия всеки ден – демократично, с труд, всеотдайност и любов. Сърбия няма да спира. Сърбия побеждава!", написа Бърнабич в Екс и публикува кадри от протеста заедно с призив на сръбския президент Александър Вучич за диалог с протестиращите.

„След насилието тази вечер от страна на протестиращите по улиците на Белград, отново ги каня на диалог и се надявам, че ще разберат, че тези, които не мислят като тях, са хора и граждани на Сърбия", заяви вчера след края на протеста Вучич в публикация в Инстаграм. Той направи това изявление снощи от самолета на път за Китай, където днес започва официално посещение по покана на китайския президент Си Цзинпин.