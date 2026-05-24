Папата призова вярващите да се молят за единството на жърквата в Китай

Папа Лъв XIV покани днес вярващите да се молят за единството на Католическата църква в Китай, която е разделена на официална църква, която се контролира от Пекин, и на такава, останала вярна на Рим, предаде Франс прес.

"Да присъединим молитвите си към тези на китайските католици, в знак на нашата привързаност към тях и към общението" с нашата Църква, призова Светият отец, предава БТА.

Папа Лъв отправи този призив, тъй като днес е Денят за молитва за Църквата в Китай.

Китай и Ватиканът подписаха поверително споразумение по отношение на проблемния въпрос за назначаването на католически епископи в Китай. Споразумението бе парафирано през 2018 година и за последен път бе подновено за четири години през октомври 2024 г.

В Китай живеят около 12 милиона католици, като разделението между двете католически църкви там съществува от 50-те години на миналия век.