Турската армия използва димки и водни оръдия срещу активисти на опозицията

Турската полиция използва димки и водни оръдия при партийната централа на основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) – в Анкара, за да влезе в нея и да въдвори върнатия със съдебно решение бивш председател на НРП Кемал Кълъчдароглу в работния му офис, съобщиха турски медии, които предават от мястото. Централата на НРП беше блокирана от няколко дни от привърженици на досегашния председател на партията Йозгюр Йозел.

На 21 май Апелативният съд в Анкара постанови отмяна на 38-ия конгрес на партията през 2023 г. и като следствие от това – отстраняването от длъжност на досегашния партиен председател Йозгюр Йозел и възстановяването на предишния лидер на НРП Кемал Кълъчдароглу. Решението беше аргументирано с това, че гласуването за избор на ръководство е било опорочено чрез подкупи и обещания за други облаги на делегатите. НРП обжалва мярката пред Висшата избирателна комисия, Върховния касационен съд и Анкарския апелативен съд. Апелативният съд и Висшата избирателна комисия отхвърлиха жалбата на НРП.

Хората на Йозел са се барикадирали от няколко дни в централата с кресла, врати и други подръчни предмети, съобщават местните медии. Полицаите обаче са нахлули днес през странични входове на централата, като са използвали димки и сълзотворен газ, за да разпръснат привържениците на досегашния партиен лидер. Според информация на медиите от сградата се носи гъст дим, а служителите на реда са употребили груба сила, за да разпръснат поддръжниците на Йозел.