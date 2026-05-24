Над 180 000 са присъствали на антиправителствения протест в Белград

Над 180 000 души са присъствали на демонстрацията в Белград снощи. Протестиращите настояха за провеждане на избори и с надежда за даване на нов тласък на антикорупционно движение, появило се след смъртоносното рухване на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г.

При инцидента на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.

„Между 180 000 и 190 000 души се събраха за демонстрацията. Това е втората по големина демонстрация в Сърбия след падането (през 2000 г.) на (президента Слободан) Милошевич", заявиха в Екс от Архива на публичните събирания (Arhiv javnih skupova/AJS) – независима група, съставена от журналисти и интелектуалци, специализирали се в преброяването на участници в демонстрации, пише БТА.