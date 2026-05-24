Какво съдържа сделката с Иран, до която Тръмп е близо

Споразумението, което САЩ и Иран са близо до подпишат, включва 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, по време на което Ормузкият проток ще бъде отворен отново, Иран ще може свободно да продава петрол и ще се водят преговори за ограничаване на ядрената програма на Иран, според американски служител, цитиран от Axios.

Споразумението ще избегне ескалация на войната и ще намали натиска върху световните доставки на петрол. Не е ясно обаче дали ще доведе до трайно мирно споразумение, което да отговаря и на ядрените искания на президента Тръмп.

Както Тръмп, така и посредниците посочиха, че сделката може да бъде обявена в неделя, въпреки че тя не е финализирана и все още може да се разпадне.

Американският източник предостави подробно описание на проекта в сегашния му вид, голяма част от което беше потвърдено от други източници, близки до преговорите.

Тези подробности не бяха потвърдени от иранската страна, въпреки че Техеран също посочи, че сделката е близо.

Какво съдържа сделката

Двете страни ще подпишат меморандум за разбирателство, който ще е валиден 60 дни и може да бъде удължен по взаимно съгласие.

През 60-дневния период Ормузкият проток ще бъде отворен без такси, а Иран ще се съгласи да разчисти мините, които е поставил в пролива, за да може корабите да преминават свободно.

В замяна САЩ ще вдигнат блокадата си върху иранските пристанища и ще издадат някои отстъпки от санкции, за да позволят на Иран да продава петрол свободно.

Американският служител призна, че това би било благоприятно за иранската икономика, но заяви, че това също така ще даде значително облекчение на световния петролен пазар.

Той заяви, че колкото по-бързо иранците разчистят мините и позволят корабоплаването да се възобнови, толкова по-бързо ще бъде вдигната блокадата.

Служителят заяви, че ключовият принцип на Тръмп в споразумението е „облекчение срещу изпълнение". Иран поиска незабавно размразяване на средствата и постоянно облекчаване на санкциите, но американската страна заяви, че това ще се случи едва след като бъдат направени осезаеми отстъпки, според служителя.

Ядрените въпроси все още предстоят да бъдат договорени

Проектът на меморандум за разбирателство включва ангажименти от страна на Иран никога да не се стреми към ядрени оръжия и да преговаря за спиране на програмата си за обогатяване на уран и премахване на запасите си от високообогатен уран, каза американският служител.

Според два запознати източника, Иран е дал на САЩ чрез посредниците устни ангажименти относно обхвата на отстъпките, които е готов да направи за спиране на обогатяването и отказ от ядрения материал.

САЩ биха се съгласили да преговарят за отмяна на санкциите и размразяване на иранските средства през 60-дневния период, въпреки че тези стъпки биха били приложени само като част от окончателно споразумение, което е проверимо изпълнено.

Как се случи това

Президентът Тръмп е провел телефонен разговор с няколко арабски и мюсюлмански лидери относно сделката в събота и всички са заявили, че я подкрепят, съобщиха трима източници, запознати с разговора.

Според американския служител, сред участниците е бил и президентът на ОАЕ, Мохамед бин Зайед. В разговора са участвали и лидерите на Саудитска Арабия, Катар, Египет, Турция и Пакистан, като всички те са участвали в посредническите усилия.

Пакистанците са основният посредник, воден от фелдмаршал Асим Мунир, който е бил в Техеран в петък и събота в опит да осъществи сделката.

През последните дни Тръмп се колебаеше между това да продължи напред със сделката и да започне мащабна вълна от удари срещу Иран. Към събота вечерта той се насочваше към дипломатическо решение.

Белият дом се надява окончателните различия да бъдат разрешени в следващите часове и че сделката ще бъде обявена в неделя, каза американският служител.

Служителят заяви, че е възможно сделката да не издържи дори пълните 60 дни, ако САЩ смятат, че Иран не е сериозен по отношение на ядрените преговори. От друга страна, САЩ смятат, че икономическата криза на Иран предоставя стимул за постигане на пълно споразумение за премахване на санкциите и размразяване на паричните средства.

„Ще бъде интересно да се види докъде Иран наистина ще бъде готов да стигне, но ако са способни и искат да променят траекторията си, тази следваща фаза ще ги принуди да вземат някои критични решения за това какво искат да бъдат като държава", каза американският служител.

Ако исканията на Тръмп относно иранската ядрена програма бъдат изпълнени, президентът е готов да положи големи усилия, за да възстанови отношенията с Иран и да му даде възможност да реализира пълния си икономически потенциал.