Четирима убити и над 100 ранени при руските атаки с ракети в Украйна

Най-малко четирима души бяха убити, а над сто ранени в Украйна при интензивни руски нощни бомбардировки, които особено силно са засегнаха Киев, според украинските власти. Киев и Москва съобщиха че Русия е използвала балистичната ракета „Орешник", пише БТА.

Журналисти на Франс прес са станали свидетели на масирани бомбардировки над столицата, при които са загинали поне четирима души в Киев и региона му. Това става само няколко дни след смъртоносна украинска атака срещу гимназия в окупиран от Русия украински регион, за която руският президент Владимир Путин беше обещал военен отговор.

Русия е атакувала Украйна с „90 ракети и 600 дрона", от които съответно 55 и 549 са били прехванати, съобщи украинската армия днес сутринта.

Москва е използвала своята хиперзвукова балистична ракета със среден обсег „Орешник", способна да носи ядрени бойни глави, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Три руски ракети по инфраструктура за водоснабдяване, запален пазар, десетки повредени жилищни сгради, няколко обикновени училища, а той (Владимир Путин – бел. ред.) изстреля и „Орешник" по Била Церква. Те са напълно луди", заяви Зеленски.

Руското министерство на отбраната посочи, че е използвало няколко такива ракети, докато Киев засега съобщава само за един удар. Москва твърди, че е атакувала единствено цели, свързани с украинската армия, в отговор на украински удари по руска територия.

Според властите двама души са загинали в Киев, а 77 са били ранени.

Кметът на столицата Виталий Кличко също съобщи, че щети са били регистрирани във всички райони на Киев, като ударите са предизвикали пожари в училища и са всяли хаос по пазари, в търговски центрове и силно посещавани музеи.