Хиляди се събраха в центъра на Мадрид на протест срещу нарастващите разходи за жилища

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хиляди хора се събраха в центъра на Мадрид, за да протестират срещу нарастващите разходи за жилища, които доведоха до оттегляне на много испанци от жилищния пазар въпреки скорошния икономически бум - особено в градове като столицата и Барселона.

Жилищната криза в Испания е едно от основните политически слаби места на социалистическия премиер Педро Санчес преди изборите през 2027 г., пише БТА.

Наемите в страната се повишиха от засиленото търсене, включително поради туризма и демографския растеж, свързан с имиграцията, казват анализатори.

Протестиращите скандираха лозунги и държаха транспаранти, подчертаващи правото им на жилище.

„Искаме съседи, а не туристи", гласеше един от транспарантите.

Протестът беше организиран ден след като десетки хиляди хора протестираха в Мадрид срещу премиера Санчес в момент на политическото напрежение и на обвинения в корупция и недоволство от правителството.

Купуването на жилище в Испания стана недостъпно за мнозина, като пазарният натиск и спекулациите повишиха цените, особено в големите градове и крайбрежните райони.

Миналия месец испанското правителство прие мащабен план на стойност 7 милиарда евро за изграждане на повече обществени жилища през следващите четири години и предоставяне на помощ на младите наематели и купувачи на жилища, които са сред най-засегнатите от високите цени на наемите и жилищата.

Отделен декрет, който би удължил временното замразяване на наемите, не беше приет от парламента, излагайки правителството на Санчес в краткосрочен план на още повече недоволство, свързано с жилищното настаняване.

През последните няколко години испанците излязоха на множество демонстрации в цялата страна, за да протестират срещу високите цени на наемите и жилищата. Основно искане е правителството да предприеме по-строги мерки срещу наемите за туристи, настанени в градските центрове в Испания, която през миналата година прие рекордните 97 милиона международни посетители.

Цените на жилищата са се увеличили с близо 13% на годишна база в края на 2025 г., според данни на статистическата агенция на ЕС Евростат.