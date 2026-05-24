"Политико": Засега в Европа няма криза с керосина

Експерти след по-ранните мрачни прогнози: През лятото нещата ще са добре

В момента няма риск Европа да се сблъска с криза в доставките на самолетно гориво и със сериозни смущения в полетите през следващите седмици, съобщи “Политико”.

Това е рязка смяна в риториката, след като преди няколко седмици из Стария континент плъзнаха мрачни прогнози за недостиг на гориво и потенциална отмяна на множество полети в края на май месец.

Основната причина за тази промяна е скокът в цените, който насърчи рафинериите и търговците да доставят повече гориво към Европа. Това от своя страна

помогна за компенсиране на загубените доставки

от Персийския залив по-бързо, отколкото първоначално очакваха властите. Въпреки това опасенията за доставките на горива още са налице, но за периода в началото на есента, в случай че войната на САЩ и Израел срещу Иран продължи и преминаването на танкери през Ормузкия проток не се нормализира.

“Нашите доставчици на гориво потвърдиха, че не очакват прекъсване на доставките до средата на юли, а

ситуацията продължава да се подобрява”,

коментира главният изпълнителен директор на “Райънеър” Майкъл О'Лиъри.

Ирландецът отбеляза, че поне засега е уверен, че нарастващият внос на керосин от Западна Африка, САЩ и Норвегия компенсира намалените обеми от Близкия изток, причинени от блокадата на Ормузкия проток. Това по-оптимистично настроение е в рязък контраст с предупреждението, отправено преди месец от Фатих Бирол - шефа на Международната агенция по енергия (МАЕ), който заяви, че европейските страни могат да се сблъскат с недостиг на самолетно гориво в края на май.

Първоначалният скок на цената на реактивното гориво и опасенията за доставките накараха някои авиокомпании, сред които “Луфтханза”, да съкратят хиляди полети на къси разстояния, които вече не бяха печеливши. Преди дни обаче “Райънеър” обяви, че добавя нови полети, тъй като прогнозира ръст на пътуващите през това лято в сравнение с 2025 г.

“Ситуацията през лятото би трябвало да е добре”, коментира старши анализаторът Хомаюн Фалакшахи.

Ако последните изказвания на Доналд Тръмп и екипа му за войната в Иран са достоверни, то Европа едва ли ще трябва да се притеснява за горива и през есента. В неделя държавният секретар Марко Рубио отбеляза, че има “значителен прогрес” в преговорите между Вашингтон и Техеран, макар и да има “още работа за вършене”.

А Тръмп беше още по-голям оптимист, като заяви, че сделката с Иран е “до голяма степен договорена”.