Вучич срещу народната любов – масови протести пак тресат Сърбия (Обзор)

Спряха всички влакове в страната преди старта на демонстрацията

Нова вълна антиправителствени протести избухна в Сърбия, като масовата демонстрация в Белград завърши с полицейско насилие и поне 23 ареста, съобщи Ройтерс.

Студентските протести, започнали след трагичния инцидент в Нови Сад през ноември 2024 г., когато 16 души загинаха след срутване на жп козирка, бързо набраха инерция в цялата страна и прераснаха в масови демонстрации срещу президента Александър Вучич и управляващата Сръбска прогресивна партия. За 2026 г. това е първият голям протест в западната ни съседка. Той се проведе под наслова “Студентите побеждават”, а според данни на организаторите над 100 хил. души са се включили в него, макар полицията да ги оценява на доста по-малко - 34 000.

Властта дори пробва да затрудни максимално всички, които искаха да се включат на протеста на площад “Славия”, като часове преди началото в събота бяха спрени всички влакове в страната. Официалната позиция беше обаче, че ставало дума за сигнал за бомба. На един от последните протести на “Славия” се събраха над 300 хил. души, като дори имаше твърдения, че срещу тълпите се е използвало звуково оръжие - това беше категорично отречено от правителството.

След залез, когато започнаха арестите, беше съобщено за използване на груба сила от страна на полицията, която боравеше със сълзотворен газ и шокови гранати. Наред с това симпатизантите на Вучич, както и на предишни протести, се събраха в лагера пред сградата на сръбското президентство, който сръбският лидер създаде м.г. Вучич и контролираните от властта медии напоследък засилват риториката срещу критиците на властта, като им лепят етикети тип “терористи” и “чуждестранни агенти”.