Психично болният стрелец, който откри огън до Белия дом, се мислил за Божия син

Насире Бест имал заповед да стои далеч от президентската резиденция

21-годишният Насире Бест, който беше убит от “Сикрет сървис” след като откри стрелба до Белия дом, е имал предишни спречквания с властите, а след едно от тях дори е бил настанен принудително в психиатрия, съобщи Си Ен Ен.

Младият мъж, който е родом от Мериленд, бил задържан за първи път от агенти на “Сикрет сървис” през юни 2025 г., след като спрял служители близо до комплекса на Белия дом и почнал да ги заплашва. Тогава Бест бил принудително настанен в Психиатричния институт на Вашингтон, за да се оцени психичното му здраве, тъй като наред със заплахите той твърдял, че е Бог, а също така възпрепятствал няколко превозни средства да влязат в комплекса на Белия дом. Преди задържането си той понякога обикалял около сградата и разпитвал как да получи достъп от различни точки.

Едва две седмици по-късно Бест бил задържан отново - този път влязъл в ограничена зона пред Белия дом въпреки предупредителните знаци. В съдебни документи се посочва, че след като бил спрян от “Сикрет сървис”, той им казал, че е Исус Христос и че иска да бъде арестуван. Съдията по делото на Бест издал заповед, с която на младия мъж му било наредено да стои далеч от територията на Белия дом. Той обаче я наруши в късните часове на събота и плати за това с живота си.

Разследващи, които проучвали онлайн активността на Бест, открили публикации в социалните мрежи, в които той се наричал “истинският” Осама бен Ладен. Наред с това имало поне една публикация, в която 21-годишният мъж изразявал желание на навреди на президента на САЩ Доналд Тръмп. В ТикТок Бест качил видео от стрелбата по републиканеца през 2024 г. в Пенсилвания, като добавен текст гласял: “Той (стрелецът) имаше лош прицел. Ако бях аз, щеше да е много по-различна история”.

От “Съкрет сървис” съобщиха, че са застреляли Бест, когато той се е приближил до контролнопропускателен пункт пред Белия дом и е започнал да стреля по служители на реда. Друг минувач е бил ранен при престрелката.

Тръмп, който беше в Белия дом по време на стрелбата, е невредим. В “Трут соушъл” той отбеляза, че Бест вероятно е бил обсебен от Белия дом и благодари на служителите от “Сикрет сървис”. “Този случай показва колко е важно за всички бъдещи президенти да разполагат с най-безопасното и сигурно място от този вид, което някога е било построено във Вашингтон”, отбеляза още Тръмп.

Стрелбите по републиканеца напоследък се превърнаха в тенденция. Наред с тази от предизборната кампания едва преди месец по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом 31-годишният учител Коул Томас Алън също откри стрелба с цел да ликвидира Тръмп, но беше бързо арестуван. Преди това срещу Тръмп имаше и опит за убийство през септември 2024 г. на голф игрището му в Палм Бийч.