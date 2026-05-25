Папа Лъв XIV посвещава първата си енциклика от 100...

Напрежение в Боливия: полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи

протести в Боливия. СНИМКА: РОЙТЕРС

Сблъсъци избухнаха в Боливия, след като полицията и военните предприеха действия за разчистване на пътните блокади, поставени от профсъюзите и демонстрантите през последните седмици, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии.

Полицейските служители използваха сълзотворен газ срещу демонстрантите, които блокираха пътищата към Ла Пас, съобщи в. "Ел Дебер". Протестиращите хвърляха камъни и фойерверки срещу полицаите и военнослужещите.

От повече от три седмици протестиращи миньори, селскостопански производители и привърженици на бившия президент социалист Ево Моралес окупираха пътищата към Ла Пас, където се намира седалището на боливийското правителство. Протестите доведоха до недостиг на хранителни стоки, гориво и стоки от първа необходимост в града.

Вчера силите за сигурност разчистиха блокадите, за да позволят преминаването на камиони и цистерни. Малко след това обаче демонстрантите отново издигнаха блокади, посочват местни медии.

Протестите са насочени срещу нарастващите разходи за живот, поскъпването и недостига на горивата вследствие на глобалния скок на цените на енергията, както и срещу икономическата политика на настоящия президент центрист Родриго Пас, който е на власт от ноември, слагайки край на близо две десетилетия на леви правителства в Боливия.

Южноамериканската страна от години е затънала в дълбока икономическа криза, която неведнъж е предизвиквала протести.

Неотдавна Пас заяви в излъчено по телевизията интервю, че търси диалог с протестиращите групи, но "всичко си има своите граници", пише БТА.

