Самолетът на британския военен министър останал без GPS край Русия

Сигналът на самолет на Кралските военновъздушни сили на Великобритания, в който е пътувал британският министър на отбрана Джон Хийли, е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.

Хийли е бил на посещение на британски военнослужещи в Естония и се е връщал обратно в Обединеното кралство, когато се е случил инцидентът, съобщи първи британският в. "Таймс".

Предполага се, че зад инцидента, станал в четвъртък, стои Русия.

Смартфоните и лаптопите на борда на самолета не са могли да установят връзка с интернет, а пилотите са били принудени да използват друг вид навигационни способи, тъй като GPS-ът в самолета е бил изключен през целия тричасов полет.

Не става ясно дали самолетът, в който е пътувал Хийли, е бил умишлено набелязан, но траекторията на полета е била достъпна на сайтовете за проследяване на полети, съобщи британския вестник.

На пътниците, сред които имало фотографи и репортер, било съобщено, че самолетът "Дасо Фалкон 900LX" все още може да лети безопасно.

Инцидентът се случва само няколко дни, след като Министерството на отбраната на Великобритания разкри, че два руски изтребителя "многократно и опасно" са пресекли траекторията на разузнавателен самолет на Кралските военновъздушни сили над Черно море.

Руски изтребител Су-35 е летял толкова близо до британския разузнавателен самолет "Боинг Ар Си-135" (Boeing RC-135 Rivet Joint), че е задействал аварийните му системи, включително изключването на режима на автопилот.

Един от руските изтребители Су-27 също е прелетял на шест метра от носа на невъоръжения британски самолет и е извършил общо шест прелитания в близост до него.

Министерството на отбраната заяви, че това са най-опасните руски действия срещу британски самолет "Боинг Ар Си-135", откакто през 2022 г. самолет изстреля ракета над Черно море.

През март 2024 г. GPS сигналът на самолет на Кралските военновъздушни сили, превозващ тогавашния министър на отбраната Грант Шапс, беше заглушен, докато летеше в близост до територията на Русия. Тогава сателитният сигнал беше заглушен за около 30 минути, докато самолетът се връщаше във Великобритания от Полша, пише БТА.