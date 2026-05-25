Марко Рубио призова Иран да сключи сделка или Вашингтон ще действа по друг начин

Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че САЩ или ще сключат добра сделка с Иран, или ще действат срещу Ислямската република "по друг начин", предаде Ройтерс.

Вашингтон ще даде пълен шанс на дипломацията, за да може тя да успее, преди да опита "алтернативни" варианти, каза американският дипломат номер едно в Делхи.

"На масата има доста солидно предложение относно техните възможности да отворят протока и да започнат сериозни, значими и ограничени по време преговори по ядрения въпрос. Надяваме се, че ще можем да го направим", посочи Рубио.

Освен това той посочи, че Израел "винаги" ще има правото да се защитава, независимо от постигането на евентуално споразумение между Вашингтон и Техеран, като по този начин се присъедини към вчерашното изказване на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, предаде Франс прес.

"Израел винаги има правото да се защитава. Всяка страна в света има това право. И така, ако (ливанското въоръжено движение) "Хизбула" се готви да изстреля ракети или изстрелва ракети срещу него, Израел има правото да отвърне на удара", заяви Рубио пред журналисти в Делхи, където е на официално посещение.

Вчера Нетаняху заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е потвърдил по време на телефонен разговор "правото" на Израел да води военни действия в Ливан, където израелските сили се сражават срещу бойците на "Хизбула".

Рубио заяви предпазливо, че Вашингтон може да получи новини днес относно евентуално споразумение с Иран. "Мислехме, че ще имаме новини снощи, може би днес, но не бих се ангажирал твърде много с това", добави той, цитиран от БТА.