ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папа Лъв XIV посвещава първата си енциклика от 100...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22912343 www.24chasa.bg

Папа Лъв XIV посвещава първата си енциклика от 100 страници на изкуствения интелект

584
Папа Лъв XIV СНИМКА: ГЕТИ

Папа Лъв Четиринайсети ще публикува днес първата си енциклика. Тя е озаглавена "Магнифика хуманитас" ("Величието на човечността"), а 100-те ѝ страници са посветени на изкуствения интелект (ИИ), предаде ДПА.

Първата енциклика, издадена от новия римски първосвещеник, се смята за нещо като програмна декларация за своя понтификат. Очаква се Лъв да присъства лично по време на представянето на документа пред Църквата, което е прецедент за подобно събитие.

Лъв, първият американски папа, през последните месеци на няколко пъти изразяваше мнение за изкуствения ум. Според него той представлява едновременно и възможност, и опасност. Но съдържанието на енцикликата бе пазено в тайно.

На събитието освен кардинали и теолози ще присъства и Крис Ола, съосновател на ИИ компанията "Антропик" – което също е безпрецедентно.

Компанията от Сан Франциско е в конфликт с правителството на САЩ заради това, че отказа да позволи ИИ моделите ѝ да бъдат внедрени в автоматизирани оръжейни системи, както и за наблюдение на населението.

Американският президент Доналд Тръмп е критикувал остро както папата, така и "Антропик".

Енцикликата е с дата 15 май, 135 години след като папа Лъв Тринайсети издава своята енциклика "Рерум новарум" ("Права и задължения на капитала и труда"), в която изяснява доктриналните възгледи на Католическата църква за последствията от Индустриалната революция.

Новият римски първосвещеник прави препратка към документа на едноименния си предшественик в контекста на прогнозираната ИИ революция.

Друга тема е това дали машини, работещи с ИИ, е редно да вземат решения, отнасящи се до живота и смъртта, по време на война, пише БТА.

Папа Лъв XIV СНИМКА: ГЕТИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)