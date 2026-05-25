Австралийското разузнаване: Необезпокояван антисемитизъм доведе до насилие

Антисемитизмът е бил оставен да вирее необезпокоявано в Австралия след началото на войната в Газа между Израел и "Хамас" през октомври 2023 г., а това е довело до разпалване на насилие срещу евреите, заяви австралийски разузнавателен шеф пред анкетна комисия във връзка с атентата на плажа "Бондай" през декември м.г., предаде Ройтерс.

Изказването бе направено по време на публично изслушване в рамките на цялостно разследване на така наречената Кралска комисия за причините и пропуските, довели до събитията от декември на плажа "Бондай", когато 15 души бяха застреляни при масово убийство, извършено по време на празненство по случай еврейския празник Ханука.

Рязкото увеличение на антисемитските прояви допринесе за решението на разузнаването през август 2024 г. да повиши степента на терористична заплаха за Австралия, каза Майк Бърджис, ръководител на Правителствената служба за разузнаване и сигурност (АСИО, австралийското контраразузнаване).

"Няма съмнение, че войната в Близкия изток предизвика най-различни емоции в Австралия", добави той. "Някои от тези насилствени аспекти и поведение, включително антисемитизмът, по наши оценки бяха оставени без противодействие, бяха банализирани и се превърнаха в покана за насилие. Потърпевши от това бяха австралийските евреи", каза Бърджис.

От края на 2024 г. се наблюдава изостряне на антисемитизма, посочи разузнавателният шеф. "Оттогава това явление прерасна от заплахи и сплашване в преки посегателства срещу хора, търговски обекти и молитвени домове", отбеляза Бърджис.

Нападението на плажа "Бондай" беше предшествано от случаи, които включваха вандалски прояви и умишлени палежи срещу домове, училища, синагоги и автомобили, припомня Ройтерс.

Бърджис посочи, че по оценка на службата му елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция стои зад две антисемитски атаки – срещу ресторант за кашерна храна в Сидни и синагогата "Адас Израел" в Мелбърн.

Тези заключения са довели до изгонването на иранския посланик през август.

Техеран вероятно е замесен и в други нападения, но засега АСИО не разполага с данни, които категорично да го докажат, добави Бърджис.

"Те използват мрежата си от проксита и агенти, за да извършват тази дейност, или иначе казано, да причиняват зло на евреите, където и да се намират те по света", посочи шефът на австралийското разузнаване.

Първата серия изслушвания пред комисията този месец се фокусира върху природата на антисемитизма и превръщането му в повсеместно явление в обществото. Тогава бяха изслушани представители на еврейската общност, пише БТА.