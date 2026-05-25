Беларуският опозиционен лидер Светлана Тихановска посети Украйна

Беларуският опозиционен лидер Светлана Тихановска пристигна тази сутрин в Киев на първото си посещение в Украйна. Визитата е по покана на президента Володимир Зеленски, предаде Укринформ, като се позова на изданието "Зеркало".

Тихановска придружават съветниците ѝ Франак Вячорка, Денис Кучински и Анатолий Лебедко, а също и заместник-ръководителят на Обединения преходен кабинет (ОПК, опозиционното правителство на Беларус в изгнание), началникът на канцеларията на кабинета Валерий Мацкевич и представителят на ОПК по въпросите на социалната политика Олга Зазулинска.

Тихановска се очаква да се срещне с украинското ръководство.

Тя ще участва в Международната среща на високо равнище на градовете и регионите, ежегодно събитие, организирано под егидата на украинския президент, имащо за цел да осигури международна подкрепа за възстановяването на Украйна.

На 22 май украинският външен министър Андрий Сибига съобщи на видеоконферентен брифинг, че Тихановска "скоро" ще посети Украйна, припомня Укринформ.

През януари беларуският опозиционен лидер и Зеленски разговаряха за пръв път в рамките на двустранна среща. Това сe случи в литовската столица Вилнюс, пише БТА.