Тежък удар за кипърския президент след парламентарните избори

Две от трите партии, които подкрепят правителството на президента на Република Кипър Никос Христодулидис, няма да имат депутати в новия парламент след изборите, произведени вчера. Това показват официални резултати, публикувани на сайта на кипърското Министерство на вътрешните работи след преброяването на гласовете във всички 1283 секции в страната.

Става дума за лявоцентристкото Движение на социалдемократите (ЕДЕК) и за либералния Демократически фронт (ДИПА), които не са успели да преминат изборния праг за представителство в Камара на представителите.

Лидерът на ЕДЕК Никос Анастасиу подаде снощи оставка като председател на партията заради този резултат, съобщава в. „Сайпръс мейл".

ЕДЕК, либералният Демократически фронт (ДИПА) и дясноцентристкият Демократически сбор (ДИСИ), който спечели най-много места на изборите вчера, бяха партиите, които подкрепиха кандидатурата на настоящия президент Никос Христодулидис на президентските избори през 2023 г. С отпадането на ЕДЕК и ДИПА за правителството на Христодулидис се очертава по-труден период, доколкото парламентарната му подкрепа ще бъде по-слаба, въпреки че Кипър е президентска република и правителството не зависи пряко от наличието на парламентарно мнозинство.

Президентът Никос Христодулидис коментира снощи, че ЕДЕК и ДИПА са заслужавали да спечелят места в парламента, съобщава още „Сайпръс мейл".

„ДИПА и ЕДЕК заслужават да бъдат в новата Камара и са го доказали, но виждаме, че няма да успеят (...)", заяви Христодулидис, цитиран от „Сайпръс мейл".

Президентът каза, че неговото правителство ще продължи да работи интензивно по прилагането на своята програма, въпреки загубата на две от трите партии в парламента, които са го подкрепяли до момента.

Независимо от този резултат, президентът изрази задоволство от гладкото протичане на изборите, което по думите му е станало „по начин, който отдава почит на нашата демокрация, на институциите на Република Кипър и най-вече – на кипърския народ".

Дясноцентристкият Демократически сбор (ДИСИ) остава първа политическа сила в Кипър след редовните парламентарни избори, показват официалните резултати. Общо шест партии ще бъдат представени в еднокамарния кипърски парламент през следващите пет години.

ДИСИ получи 27,2 процента от вота, което е близо до резултата, който получи и на предишните парламентарни избори през 2021 г. Това ще позволи на дясноцентристката партия да запази 17-те си места от общо 56 в кипърския парламент.

На второ място е лявата Прогресивна партия на трудовия народ (АКЕЛ) с 23,9 процента от гласовете – повишение с над пункт и половина в сравнение с предишните избори.

В новия парламент влизат още крайнодесният Национален народен фронт (ЕЛАМ), Демократическата партия (ДИКО), партията АЛМА (в превод "скок") - Граждани за Кипър и „Пряка демокрация" на евродепутата и инфлуенсър Фидиас Панайоту, пише БТА.