Двама загинаха при украински удари в руски гранични области

Двама души бяха убити днес при украински удари срещу руските Белгородска и Брянска област, граничещи с Украйна, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

"Дрон атакува превозно средство в град Грайворон", посочиха в изявление властите в Белгородска област, които изразиха съжаление, че "е загинал цивилен".

В Брянска област мъж е бил убит при украински удар срещу населеното място Белая Берьозка, написа в Телеграм временно изпълняващият длъжността областен губернатор Игор Ковалчук.

Украйна редовно нанася удари по Русия в отговор на ежедневните руски бомбардировки, на които е подложена от началото на мащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

Най-малко четирима души бяха убити и над 100 ранени в Украйна в нощта срещу неделя при масирани руски бомбардировки, насочени особено срещу столицата Киев, съобщиха властите.

Киев и Москва съобщиха, че Русия е използвала хиперзвуковата си ракета "Орешник" по време на тези бомбардировки, извършени в отговор на неотдавнашен удар с украински дронове срещу ученическо общежитие в окупираната от Москва Луганска област, при който загинаха 21 души, а над 40 бяха ранени.