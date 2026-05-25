Иран: Има напредък със САЩ, но сме далеч от мирно споразумение

Говорителят на иранското Външно министерство заяви днес, че са постигнати договорености по много от обсъжданите теми около потенциалния меморандум за разбирателство със САЩ, но това не означава, че Техеран се е приближил до сключване на мирно споразумение, предаде Ройтерс.

Говорителят Есмаел Багаи допълни, че Иран преговаря за прекратяване на войната, както и че в момента не обсъжда ядрени въпроси. Той повтори, че промяната в позициите на американските официални лица създава пречки за каквото и да е споразумение.

Той уточни, че 14-точковият меморандум се фокусира върху прекратяването на войната и върху прекратяването на американската морска блокада в замяна на това Иран да предприеме мерки за безопасно преминаване на Ормузкия пролив.

Багаи заяви, че ако работата по меморандума бъде приключена, някои от неговите детайли, както и други теми, включително ядрената, ще бъдат обсъдени в рамките на максимум 60-дневни преговори, пише БТА.