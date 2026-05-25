ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Черга, дълга над 200 метра, събра послание за прия...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22913298 www.24chasa.bg

Иран: Има напредък със САЩ, но сме далеч от мирно споразумение

1200
Иран СНИМКА: Pixabay

Говорителят на иранското Външно министерство заяви днес, че са постигнати договорености по много от обсъжданите теми около потенциалния меморандум за разбирателство със САЩ, но това не означава, че Техеран се е приближил до сключване на мирно споразумение, предаде Ройтерс.

Говорителят Есмаел Багаи допълни, че Иран преговаря за прекратяване на войната, както и че в момента не обсъжда ядрени въпроси. Той повтори, че промяната в позициите на американските официални лица създава пречки за каквото и да е споразумение.

Той уточни, че 14-точковият меморандум се фокусира върху прекратяването на войната и върху прекратяването на американската морска блокада в замяна на това Иран да предприеме мерки за безопасно преминаване на Ормузкия пролив.

Багаи заяви, че ако работата по меморандума бъде приключена, някои от неговите детайли, както и други теми, включително ядрената, ще бъдат обсъдени в рамките на максимум 60-дневни преговори, пише БТА.

Иран СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)